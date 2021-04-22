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22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hindistan'da günlük vaka sayısında dünya rekoru

22 Nisan 2021, Perşembe 17:18
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 314 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Bu, dünya genelinde şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ocak'ta 297 bin 430 vaka tespit edilmişti. Hindistan'da 22 Nisan'da bildirilen vaka sayısı, ABD'yi de geride bırakarak bir dünya rekoru kırdı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 314 bin 835 yeni vaka tespit edildiğini, yine son 24 saatte 2 bin 104 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü bildirdi. Böylece ülkede koronavirüs kaynaklı can kayıpları 184 bin 657'ye yükseldi.

Uzmanlar ülke çapındaki artan vakalar nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ediyor.

Ayrıca uzmanlar sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Birçok hastanede ilaç kıtlığı yaşanıyor, hastanelerin çoğu tehlikeli derecede düşük oksijen seviyesiyle çalışıyor.

Doktorlar, sağlık merkezlerinde yatak kalmadığı için hastaların evlerinde kalması tavsiyesinde bulunuyor.

Birçok hasta, hastanelerin bahçesinde sıranın kendisine gelmesi için sıra bekliyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hindistan, günlük vaka sayısı, rekor
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