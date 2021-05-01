Hindistan'da yoğun bakım merkezinde yangın: 18 ölü

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçerken, virüse yakalanan hastaların bulunduğu bir hastanede çıkan yangında 18 kişi öldü.

Bharuch kentinde bulunan Patel Welfare hastanesinde gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım bölümü alevler içinde kalırken, 2'si görevli toplam 18 kişi yangında öldü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, hayati tehlike atlatan 31 kişi de kurtarıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma açılığını aktardı. Euronews Türkçe

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