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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Hindistan'da yoğun bakım merkezinde yangın: 18 ölü

01 Mayıs 2021, Cumartesi 10:38
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçerken, virüse yakalanan hastaların bulunduğu bir hastanede çıkan yangında 18 kişi öldü.

Bharuch kentinde bulunan Patel Welfare hastanesinde gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım bölümü alevler içinde kalırken, 2'si görevli toplam 18 kişi yangında öldü.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, hayati tehlike atlatan 31 kişi de kurtarıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma açılığını aktardı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hindistan, yoğun bakım, yangın
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