Hollanda'da 3 ay sonra sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Hollanda hükümeti, 3 aydan uzun bir süre sonra sokağa çıkma yasağını kaldırdığını açıkladı.

Ülkede, Kovid-19 önlemleri kapsamında 23 Ocak’ta uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı Geçtiğimiz gün 04.30 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı. 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ulusal çapta sokağa çıkma yasağı uygulayan Hollanda, istisna durumlar dışında sokağa çıkmayı kısıtlamıştı. Yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında ilk olarak 21.00’dan itibaren sokağa çıkmak yasaklanırken daha sonrasında yasak 22.00’a çekilmişti. Yasak her sabah ise 04.30’da sona ermişti. Ülkede sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler 95 Euro (950 TL) ceza almıştı. NTV

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