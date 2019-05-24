Hollanda'da Sosyalistler sürpriz yaptı

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı.

İlk oy verme işlemi perşembe günü Hollanda ve İngiltere'de tamamlandı. Cuma günü de İrlandalı ve Çekyalılar sandık başına gitti. Kesin sonuçların pazartesi sabahı netlik kazanması beklenirken ilk anket çıkışı seçim sonuçları gelmeye başladı. Avrupa Birliği seçim sonuçlarını euronews'ten pazar günü takip edebilirsiniz. Hollanda'da sürpriz sonuç: Soyalist İşçi Partisi lider Aşırı sağın yükselişte olduğu Hollanda'da Avrupa Sosyalistler Partisi sürpriz bir şekildi birinci çıktı. Araştırma şirketi Ipsos'un sandık çıkış anketlerine göre Avrupa Sosyalistler Partisi'nin Hollanda ayağı İşçi Partisi, yüzde 18'lik oy oranıyla seçimlerde ilk sırayı aldı. İşçi Partisi'nin Avrupa Parlamentosundaki sandalye sayısını 3'ten 5'e çıkaracağı öngörülüyor. Göçmen karşıtı ve Avrupa Birliği'ne şüphe ile yaklaşan aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi (FvD) ilk kez katıldığı seçimlerde 3 vekil çıkarmayı başardı. Euronews Türkçe

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