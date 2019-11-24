Hong Kong'da seçim heyecanı

Halk, otonom bölgenin tek "tam demokratik" sandık uygulaması özelliğindeki yerel seçime rekor katılım sağlıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde halk, hazirandan bu yana süren Çin ve hükümet karşıtı protestoların gölgesinde mahalli idare seçimi için sandık başına gitti.

Şüphelilerin Çin'e iade yasa tasarısına karşı haziranda başlayan hükümet ve Çin karşıtı protestoların giderek şiddetlendiği 7 milyon 400 bin nüfuslu kentte halk, yerel saatle 07.30'dan itibaren 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Bu seçim için bu yıl 4 milyon 130 bin seçmenin kayıt yaptırdığı otonom bölgede halkın sandığa yoğun ilgisi dikkati çekiyor.

Hükümet ve milletvekillerinin Pekin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği Hong Kong'da tek "tam demokratik" sandık pratiği özelliği taşıyan yerel seçimin ilk 4 saatinde, 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

2015'teki seçimin ilk 4 saatindeki katılım oranını yaklaşık üçe katladı

Yerel saatle 22.30'a kadar oy kullanılabilecek seçime katılım, ilk 4 saatte 340 bin kişinin oy kullandığı bir önceki yerel seçime oranla yaklaşık üç kat oldu.