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Hong Kong polisi AVM'yi bastı

03 Kasım 2019, Pazar 21:07
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, polis göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine baskın düzenledi.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Hong Kong'da polis sosyal medya aracılığıyla toplanan, aralarında maskeli kişilerin de olduğu göstericilerin bulunduğu alışveriş merkezlerine baskın düzenledi.

 

Sha Tin, Tai Po ve Tai Koo bölgelerinde yer alan alışveriş merkezlerinde bir araya gelen göstericiler sloganlar attı, turnikelere zarar verip, mağazaların pencerelerini kırdı.

Göstericiler, Hong Kong polisine destek verdiği iddia edilen bir kişinin sahibi olduğu restorana da saldırdı.

Polis, mağazalara zarar veren göstericileri dağıtmak için alışveriş merkezlerine baskın yaparken, protestocuların polisin girişini engellemek için şemsiye ve kablolarla kapıları kapattıkları görüldü.

Polis, yüzlerce protestocuyu dağıtmak için biber gazı kullanırken, bazı göstericilerin kapalı alanda sıkılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Öte yandan Cityplaza alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişi, aralarında bölge meclis konseyi üyesinin de bulunduğu gruba saldırdı. Saldırıda ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Ülkedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı. 

AA

Etiketler: hong kong
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