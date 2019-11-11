"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hong Kong polisi gerçek mermi kullandı

11 Kasım 2019, Pazartesi 12:48
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin göstericilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bir gösterici yaralandı.

Hong Kong'da metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırı

South China Morning Post'un (SCMP) haberinde, vurulan göstericinin ameliyattan çıktığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gösterilerin sürdüğü Hong Kong'un birçok bölgesinde ana caddelerin ulaşıma kapandığı, bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR'nin doğu demir yolu hattındaki raylara fırlatılan nesnelerden dolayı seferlere ara verdiği ve göstericilerin Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde bir treni ateşe verdiği için ulaşımda aksaklıklar olduğu kaydedildi.

Göstericiler dün de alışveriş merkezi ve metro istasyonuna zarar vermişti.

Gösterilere destek veren bazı milletvekilleri cumartesi günü gözaltına alınmış, bazıları da karakola çağrılmıştı.

Protestolarda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Chow Tsz-lok göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanmış ve cuma günü ölmüştü.

Bölgedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor. 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

AA

Etiketler: hong kong
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    81 ilde eş zamanlı fidan dikme heyecanı

    Hong Kong polisi gerçek mermi kullandı

    İB: Yabancı terörist savaşçılar ülkelerine gönderilmeye başlandı

    13 Aralık'a kadar devam edecek: Hac ön kayıtları başladı

    11 milyon fidan toprakla buluşmaya hazır

    ABD'den teröristlerle petrol devriyesi

    Yeni sistem huzur getirmedi

    Morales istifa etti

    Binlerce kişi katıldı: Paris'te İslam karşıtı açıklamalar protesto edildi

    Ardımda çaresiz insanlar bıraktım

    17 milyon kişi sosyal yardımla yaşıyor

    Gıdaya yeni zamlar yolda

    Meclis el attı, gizlilik kalktı

    Herkes sağduyulu olmalı

    Hong Kong'da metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırı

    ABD Genelkurmay Başkanı: Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacağız

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Tank Palet Fabrikası' açıklaması

    Bu duvarları da yıkalım

    Beşiktaş 3'te 3 yaptı

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ardımda çaresiz insanlar bıraktım
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın anne ve babası
    Faruk ÇAKIR

    Çok feci tablo
    Genel

    Yeni sistem huzur getirmedi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye Seti kampanyamız devam ediyor
    Mehmet KARA

    Sözünde durmalarını mı bekliyorduk?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa sayesinde İsmet 2. Reis
    Genel

    Meclis el attı, gizlilik kalktı
    Risale-i Nur'dan

    İnsan âleme, küçük bir fihristedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.