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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile görüştü

26 Haziran 2019, Çarşamba 15:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.​

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'le bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Akar ve Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki işbirliği ve başta Suriye olmak üzere güvenlik konularını ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Etiketler: Hulusi Akar, Mark Esper, NATO
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