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29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İç savaş altında inleyen Sudan’daki açlık felâketinin eşi benzeri görülmedi

29 Haziran 2024, Cumartesi 12:43
Birleşmiş Milletlerin (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan’ın eşi benzeri görülmemiş bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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BM’nin Roma merkezli kuruluşları FAO ve WFP’nin New York merkezli UNICEF’le yaptığı ortak yazılı açıklamada, Sudan’a yönelik yeni gıda güvenliği projeksiyonlarının endişe verici boyutta olduğu belirtilerek, “Söz konusu projeksiyonlar, Sudan’ın 2000’li yılların başındaki Darfur krizinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkıcı bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

AA

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