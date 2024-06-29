İç savaş altında inleyen Sudan’daki açlık felâketinin eşi benzeri görülmedi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan’ın eşi benzeri görülmemiş bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Dünya iç savaşı seyrediyor: Sudan’da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir! BM’nin Roma merkezli kuruluşları FAO ve WFP’nin New York merkezli UNICEF’le yaptığı ortak yazılı açıklamada, Sudan’a yönelik yeni gıda güvenliği projeksiyonlarının endişe verici boyutta olduğu belirtilerek, “Söz konusu projeksiyonlar, Sudan’ın 2000’li yılların başındaki Darfur krizinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkıcı bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.” ifadesi kullanıldı. AA

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