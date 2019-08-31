'İdlib'i ele geçirme çabaları siyasi çözümü yok edebilir'

SMDK Başkanı Enes el-Abde, Beşşar Esed rejiminin ateşkese ilişkin anlaşmaları yok sayarak İdlib'i ele geçirme çabalarının Suriye'deki siyasi çözümü yok edeceğini söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, Beşşar Esed rejiminin ateşkese ilişkin anlaşmaları yok sayarak İdlib'i ele geçirme çabalarının Suriye'deki siyasi çözümü yok edeceğini söyledi.

29 Haziran'da SMDK başkanlığına ikinci kez seçilen Abde, yaptığı açıklamada Suriye'de sahada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Abde, "Rejim, (geçen yıl) eylül ayında Soçi'de imzalanan İdlib anlaşmasına saygı göstermedi. Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecektir." dedi.

Rejimin başlattığı saldırıların bölgeyi yıllarca sürecek silahlı çatışmalara sürükleyeceğini dile getiren Abde, "Rejim ve Rusya, Soçi'deki anlaşmaya saygı göstermeyerek defalarca ihlal etti." diye konuştu.

Abde, "İdlib'deki Türk Gözlem Noktaları bölgedeki sivillerin korunması adına halen önemli. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, birkaç gün önce gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de ateşkesin sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Rejimin askeri çözüme yoğunlaştığını vurgulayan Abde, "Rus savaş uçakları Esed rejimine eşlik ederek savaş suçu işledi. Bu da Rusya'nın Suriye'deki müdahalesiyle rejimin yararına askeri çözümü hedeflediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abde, rejimin, İdlib'i ele geçirmesi durumunda Suriyelilerin büyük kayıp yaşayacağı düşüncesinde olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Rus tarafı mantıklı düşünmek istiyorsa Türk tarafının isteklerine cevap vermeli. Böylece sivillerin korunması adına yeni bir sürece adım atılmış olur. İdlib'de yaşayan ve yerlerinden edilen sivillerin korunması ilk önceliğimizdir. Son dönemde yaşananlar sonucu 800 bin ile bir milyon arasında sivil göç ederek evsiz kaldı. Eğer Rusya ve rejim saldırılarını sürdürse bölgede daha büyük bir insani kriz yaşanacaktır. Yerlerinden edinilenlerin sayısı ikiye katlanacaktır."