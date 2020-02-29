İdlib şehitleri için cenaze namazı kıldılar

Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için cuma namazı sonrası Etiyopya’nın Harar şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öte yandan Kanada’nın Montreal kentinde, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi. Cami İmam-Hatibi Adem Atalay, ‘’Rabbim kıyamete kadar bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, ezansız bırakmasın. Vatan, bayrak ve din-ü devlet için canlarından vazgeçen aziz şehitlerimiz için duaya durduk. Rabbim mekanlarını cennet eylesin’’ dedi. AA

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