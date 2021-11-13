İndirin o resmi oradan

BM, SIRBİSTAN’DA SAVAŞ SUÇLUSU MLADİC’İN DUVAR RESMİNİN KORUNMASINA ŞÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ: “HÜKÜM GİYMİŞ SAVAŞ SUÇLULARINI YÜCELTEN SEMBOLLERİN KAMUSAL ALANDA YERİ OLMAMALIDIR”

“Bosna Kasabı” lakaplı zalim Mladic'in duvar resminin korunmasına BM'den tepki

“Bosna Kasabı”nın resmini korumaya aldılar

Bİrleşmİş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Sırbistan’ın başşehri Belgrad’da polisin savaş suçlusu Ratko Mladic’in duvar resmini korumak için devreye girdiği olaylardan endişe duyulduğunu bildirdi. OHCHR Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Belgrad’daki duvar resmi münferit bir olay değil.” dedi. Throssell, savaş suçlularını öven posterlerin, duvar yazılarının ve diğer materyallerin Sırbistan’ın diğer bölgelerinin yanı sıra Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Karadağ’da çeşitli yerleşim yerlerinde görüldüğünü dile getirdi. “Hüküm giymiş savaş suçlularını yücelten sembollerin kamusal alanda yeri olmamalıdır.” diyen Throssell, Batı Balkanlar’da son zamanlarda nefret söylemlerinde, soykırımın ve diğer vahşet suçlarının inkarında artış gözlendiğinin altını çizdi. Polisin, Mladic’in duvar resmini korumak için devreye girdiği olaylardan endişe duyduklarını vurgulayan Throssell, “Bu tür eğilimlerin bölünmeleri derinleştirdiği Bosna-Hersek’teki durum özellikle endişe verici.” uyarısında bulundu.

EN AZ 8 BİN 372 SİVİL BOŞNAK KATLEDİLDİ

Throssell, isim vermeden Sırp yet- kilileri uluslar arası insan hakları hukuku yükümlülüklerine uymaya ve bu tür olayların tekrarını önlemek için önlemler almaya dâvet etti. Savaş suçlusu Ratko Mladic’in Sırbistan’da büyük tepki toplayan ve protestolara neden olan duvar resmine bir kova kireç dökülmüştü. Sırbistan polisi, Mladic’in duvar resmini koruma altına almıştı. Resme yumurta attığı için gözaltına alınan Aida Corovic ve Jelena Jacimovic daha sonra serbest bırakılmıştı. “Bosna Kasabı” olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü. Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa’da yaşananları “soykırım” olarak nitelendirmekten kaçınıyor. Öte yandan Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007’de aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi. Sırp komutan Mladic, ICTY’de görülen dâvâda, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkûm edilirken 8 Haziran’da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

SİVİL POLİSLER KORUYOR

Sırbistan'ın başşehri Belgrad'da savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resmi İçişleri Bakanlığı tarafından korumaya alındı. "Bosna Kasabı" lâkaplı Mladic'in Temmuz ayında çizilen duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) üyelerine karşı çıkan hükümet, sivil polis güçlerini bölgede konuşlandırarak, duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını açıkladı. Duvar resmi önünde toplanan kalabalık arasından yumurta atan Aida Corovic isimli kadının ise sivil polis güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.