"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

İngiliz arıcılar Brexit'den şikayetçi

15 Şubat 2021, Pazartesi 18:17
Uzun yıllardır İngiliz meyve çiftçilerinin polenizasyon için ihtiyaç duyduğu arılar daha sıcak iklimli ülkelerden ithal ediliyordu. Ancak Brexit ile birlikte artık yeni düzenleme gereği Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden arı getirmek mümkün değil.

Brexit lehinde oy kullanmış olan arıcı Patrick Murfet, euronews'a verdiği röportajda seçiminden büyük pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. Brexit'in tüm sektör üzerinde yıkıcı bir etkisi olmaya başladığını dile getiren Murfet şöyle konuştu:

"40 yıldır bu işi yapıyorum. Asla kendime veya bu sektördeki diğer insanlara zararlı bir işin parçası olacağım aklıma gelmezdi. Durum gerçekten tuhaf ve saçma. Geçen yıl Mart ayında arı kovanlarına depozito yatırdık. Birdenbire 'bu ticaret buraya kadar' denildi. Güney İtalya'da bizim için yetiştirilen 15 milyon arının alımından sorumluyum. O faturayı ödemek zorundayım."

İngiliz hükümeti çözüm bulmaya çalışıyor

Murfet şimdi İtalya'dan arıları İrlanda'ya getirip buradan da Kuzey İrlanda'ya sokup oradan İngiltere ana karasına getirmeyi planlıyor.

"Eğer İrlanda üzerinden getirdiğim bir şey için bana ceza vereceklerse bunu hangi yasaya göre yapacaklarını bilmek istiyordum o yüzden soruşturdum. Öğrendim ki bunu yapmamızı engelleyebilecek bir yasa falan yok aslında."

Murfet'in durumu iki anlama geliyor; ya arıcılıkla ilgili Brexit sonrası düzenlemelere uyarak iflas edecek ya da buna uymayarak lehinde oy kullandığı Brexit'in aslında bir anlamı olmadığını gösterecek şekilde hareket ederek olası bir cezayı göze alacak.

İngiltere'de gıda fiyatları yükselebilir

Bununla birlikte eğer arıların parasını ödemezse İtalya'daki şirket kendisine dava açacak. Murfet "Hükümet konudan şimdi haberdar ve bir çözüm bulmaya çalışıyorlar" diyor ve ekliyor:

"10 yıl sonra dönüp baktığımızda bir yönetim koca bir sektörü nasıl böyle düşünmeden ateşe atmış diye düşünüp hayıflanacağız."

Arıcılar arılarına kavuşamadıkları takdirde İngiltere'de gıda fiyatlarında ani artışlar yaşanabilir.

Euronews Türkçe

Etiketler: İngiliz arıcılar, Brexit
Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yürekler yandı... Türkiye, Şehitlerine ağlıyor...

    9 milyon işsiz var

    İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı

    İsrail’in işlediği suçlara soruşturma başlatılsın

    2020'de bankalar kazandı

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    BM, Somali için yardım çağrısında bulundu

    İngiliz arıcılar Brexit'den şikayetçi

    'Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak'

    AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek

    Online nezakette dünyada 5’inciyiz

    Baskı rejimi gençleri kaybettirir

    Salgınla mücadelede yeni dönem

    Çin'e giden DSÖ uzmanından Vuhan değerlendirmesi

    Myanmar'da ülke genelinde internet kesildi

    İki Şehidin daha kimlikleri belirlendi

    Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin YÖK'ten açıklama

    Şehitler dualarla...

    'Şubatın son haftasında öğretmenlere aşı yapılmasına başlanacak'

    Beyaz bereket

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör, yine şehitler
    Genel

    İl bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Kanlı Pazar”ın sağı-solu
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı ve sağduyu
    Cevher İLHAN

    Aşı işi de algıyla yürütülüyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaati beğenmemek, “gurur” hastalığıdır
    Faruk ÇAKIR

    Yürekler dağlandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Mübarek aylarda Hizbü’l-Kur’ân okumak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.