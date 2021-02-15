İngiliz arıcılar Brexit'den şikayetçi

Uzun yıllardır İngiliz meyve çiftçilerinin polenizasyon için ihtiyaç duyduğu arılar daha sıcak iklimli ülkelerden ithal ediliyordu. Ancak Brexit ile birlikte artık yeni düzenleme gereği Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden arı getirmek mümkün değil.

Brexit lehinde oy kullanmış olan arıcı Patrick Murfet, euronews'a verdiği röportajda seçiminden büyük pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. Brexit'in tüm sektör üzerinde yıkıcı bir etkisi olmaya başladığını dile getiren Murfet şöyle konuştu:

"40 yıldır bu işi yapıyorum. Asla kendime veya bu sektördeki diğer insanlara zararlı bir işin parçası olacağım aklıma gelmezdi. Durum gerçekten tuhaf ve saçma. Geçen yıl Mart ayında arı kovanlarına depozito yatırdık. Birdenbire 'bu ticaret buraya kadar' denildi. Güney İtalya'da bizim için yetiştirilen 15 milyon arının alımından sorumluyum. O faturayı ödemek zorundayım."

İngiliz hükümeti çözüm bulmaya çalışıyor

Murfet şimdi İtalya'dan arıları İrlanda'ya getirip buradan da Kuzey İrlanda'ya sokup oradan İngiltere ana karasına getirmeyi planlıyor.

"Eğer İrlanda üzerinden getirdiğim bir şey için bana ceza vereceklerse bunu hangi yasaya göre yapacaklarını bilmek istiyordum o yüzden soruşturdum. Öğrendim ki bunu yapmamızı engelleyebilecek bir yasa falan yok aslında."

Murfet'in durumu iki anlama geliyor; ya arıcılıkla ilgili Brexit sonrası düzenlemelere uyarak iflas edecek ya da buna uymayarak lehinde oy kullandığı Brexit'in aslında bir anlamı olmadığını gösterecek şekilde hareket ederek olası bir cezayı göze alacak.

İngiltere'de gıda fiyatları yükselebilir

Bununla birlikte eğer arıların parasını ödemezse İtalya'daki şirket kendisine dava açacak. Murfet "Hükümet konudan şimdi haberdar ve bir çözüm bulmaya çalışıyorlar" diyor ve ekliyor:

"10 yıl sonra dönüp baktığımızda bir yönetim koca bir sektörü nasıl böyle düşünmeden ateşe atmış diye düşünüp hayıflanacağız."

Arıcılar arılarına kavuşamadıkları takdirde İngiltere'de gıda fiyatlarında ani artışlar yaşanabilir.