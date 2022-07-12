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12 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

İngiliz ordusunun Afganistan'da gözaltındaki kişileri öldürdüğü iddia edildi

12 Temmuz 2022, Salı 13:00
İngiliz yayın kurumu BBC'nin yürüttüğü bir soruşturmada, Afganistan'da 50'den fazla silahsız ve gözaltındaki kişinin 2010'da İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

BBC'de yer alan habere göre, yayın kurumunun "Panorama" programı, İngiliz ordusuna bağlı özel hava kuvvetleri SAS'ın operasyonlarına ilişkin askeri belgeleri inceledi ve belgelerde, SAS filosunun Kasım 2011'de Helmand'da çok sayıda "öldürme ve yakalama" baskınını içerdiğini öne sürdü.

Programın bugün yayınlanacak bölümünde yer verilen iddialara göre, SAS filosunda görev yapan bazı kişiler Panorama programına konuştu ve SAS güçlerinin "gece baskınlarında silahsız insanları öldürdüklerine" tanık olduklarını söyledi.

Eski askerlerin anlattıklarına göre, silahsız bir kişinin öldürülmesini haklı çıkarmak için olay yerine AK-47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) yerleştirildi ve özel kuvvetler içindeki bazı kişiler "en fazla kişiyi öldürmek için" birbirleriyle yarıştı.

54 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü

BBC’nin soruşturması, dahili e-postaların, "özel kuvvetlerin en üst düzey görevlilerinin, olası yasa dışı cinayetlerle ilgili endişelerin olduğunun farkında olduğunu ancak yasal zorunluluğa rağmen bu şüpheleri askeri polise bildirmediklerini gösterdiğini" öne sürdü.

Soruşturmada, bir birliğin 6 aylık bir görevde silahsız ve gözaltındaki 54 kişiyi yasa dışı şekilde öldürmüş olabileceği iddia edildi.

Öte yandan, eski İngiltere Genelkurmay Başkanlarından ve SAS'ın da eski başkanı Mark Carleton-Smith'in "iddia edilen yasa dışı cinayetler hakkında bilgilendirildiği ancak Kraliyet Askeri Polisi (RMP), SAS filosuna yönelik cinayet soruşturması başlattıktan sonra bile kanıtları RMP'ye aktarmadığı öne sürüldü.

Savunma Bakanlığı BBC'nin iddialarını yalanladı

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BBC Panorama'nın bugün yayınlanması planlanan Afganistan'daki SAS operasyonlarıyla ilgili bölümünün, zaten tam olarak soruşturulmuş iddialardan "haksız sonuçlara" sıçradığına inandıklarını vurguladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Panorama'ya, iki SAS operasyonunun, İngiliz kuvvetlerinin Afganistan'daki davranışlarına ilişkin iddialarla ilgili kapsamlı ve bağımsız soruşturmayı nasıl yürüttüğünü açık şekilde vurgulayan ayrıntılı ve kapsamlı bir açıklama sunduk. Her iki soruşturma da kovuşturma için yeterli kanıt bulamadı. Aksini ima etmek sorumsuzluktur, yanlıştır ve cesur silahlı kuvvetler personelimizi hem sahada hem de itibar olarak riske atmaktadır. Bakanlık, elbette her türlü yeni delili değerlendirmeye açık, bu konuda hiçbir engel olmayacak. İddiaları her zaman tam olarak soruşturacağız, ancak bağımsız polisimiz ve savcılarımız önlerindeki delillere göre hareket edebilir."

Savunma Bakanlığından bir sözcü de İngiliz kuvvetlerinin Afganistan'da "cesaret ve profesyonellikle hizmet ettiğini" belirtti.

Etiketler: İngiliz ordusu, Afganistan, gözaltı, iddia
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