İngiltere 1800'den bu yana elektrik enerjisi için bir hafta kömür kullanmadı

İngiltere, 1800'lerden bu yana ilk kez bir hafta boyunca ürettiği elektrik enerjisi için kömür kullanmayarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım attı.

Ulusal Elektrik Sistemi Şebeke Operatörü (NGESO), 1 ila 8 Mayıs tarihlerinde kömürsüz bir hafta geçirildiğini duyurdu. NGESO'nun direktörü Fintan Slye, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sistemimize katılmasıyla kömürsüz haftaları daha sık göreceğiz. 2025'e kadar Büyük Britanya'nın tamamında sıfır karbona ulaşacağımıza inanıyoruz." yorumunu yaptı. Geçen hafta üretilen elektriğin yüzde 46'sının doğal gaz, yüzde 21'inin nükleer, yüzde 10'unun rüzgar enerjisinden elde edildiği kaydedildi. Biyokütle, güneş ve hidrolik güç gibi enerjiler de elektrik kaynağının yaklaşık yüzde 22'sini oluşturdu. İngiliz hükümeti 2025 yılından itibaren kömür enerjisine veda etmeyi hedefliyor. İklim Değişikliği Komitesi de 2050 yılına kadar sera gazı salımlarının sıfıra inmesi gerektiğini salık veriyor. Avrupa kömürden uzaklaşırken, Türkiye kömür sahalarının geliştirilmesine hız verdi Londra bu hedefi tutturması halinde kömürü geride bırakan 7 ülkeye dahil olacak. Estonia, Letonya, Litvanya, Güney Kıbrıs, Lüksemburg, Malta ve Belçika elektrik üretiminde kömür tüketimini geride bırakan ülkeler. İsveç, Finlandiya, Danimarka, Avusturya, İrlanda, Fransa, Portekiz, İtalya ve Hollanda ise bu hedefi 2030'da tutturmayı vadeden Avrupa ülkeleri. Polonya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya ve Yunanistan'ın ise henüz kömür enerjisini rafa kaldırmaya ilişkin bir yol haritası yokken, Almanya ise 2018 yılında kömürü tamamen geride bırakacağını öngörüyor. Birincil enerji tüketiminde kömürün payının yüzde 27 olduğu Türkiye'de ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'yeni kömür sahalarının bulunması ve bilinen sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız verdiğini' belirtiyor.

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