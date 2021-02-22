"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

İngiltere'de karantina 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

22 Şubat 2021, Pazartesi 21:20
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin "önemli düzeyde" olduğunu söyledi.

Hiçbir aşının yüzde 100 etkili olamayacağını ifade eden Johnson, karantinanın kaldırılmasıyla "daha fazla vaka, dolaysıyla da daha fazla ölümün görüleceği gerçeğinden kaçınılamayacağını" dile getirdi.

İngiliz Başbakan, aşıların koruyamayacağı insanlar bulunacağına işaret ederek, "Kovidsiz bir dünya olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karantina kaldırılıyor

5 Ocak'ta başlayan karantina ve kısıtlamaları, 8 Mart'tan itibaren hafifletmeye başlayacaklarını açıklayan Johnson, aşamalı bir plan hazırladıklarını ve her aşamaya geçişte aşılama durumu, hastanelerdeki hasta sayısı, ölümler, olası yeni türlere ilişkin verileri dikkate alacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda ilk olarak 8 Mart'ta okulların açılacağını duyuran İngiliz Başbakan, "Bugünden itibaren 2 hafta sonra tüm okullardaki öğrenciler, güvenle yüz yüze öğretime dönebilir." dedi.

Başbakan, kısıtlamaların gevşetilmesinin ikinci aşamasının ise sokağa çıkma yasağının kaldırılması olacağını aktardı.

"Evde kalın" kuralının 29 Mart'ta kaldırılacağını kaydeden Johnson, bu tarihten itibaren açık hava spor tesislerinin yeniden açılabileceğini bildirdi.

21 Haziran'da tüm kısıtlamalar kaldırılabilir

Başbakan'ın açıkladığı plan, vakaların ve ölümlerin yeniden artmaması durumunda tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Plana göre, 12 Nisan'dan itibaren mağazalar, kuaförler, manikür salonları, kütüphaneler, müzeler, sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla kapalı spor salonları ve alkol alınabilen açık alanlar yeniden açılacak.

17 Mayıs'tan itibaren iki ayrı hanenin üyeleri veya 6 kişiye kadar olan grupların kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek, barlar ve restoranlar açılacak, sınırlı sayıda kişi spor etkinliklerini stadyumlarda izleyebilecek.

21 Haziran'dan itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılabilecek, kalabalık etkinliklere izin verilebilecek ve gece kulüpleri yeniden açılabilecek.

AA

Etiketler: İngiltere, karantina, 8 Mart, kademe
Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de karantina 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak

    ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin açıklaması

    Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı

    AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

    Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verildi

    'Bazı ülkeler salgını bahane edip muhalif sesleri kıstı'

    AB, Myanmar'a kısıtlayıcı tedbir uygulayacak

    İsrail güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

    İtalyan büyükelçi BM konvoyuna düzenlenen saldırıda öldü

    Doğu Türkistanlılar Çin’in insafına bırakıldı

    Doğal gaz faturası 2 kat, dağıtım bedeli 3.4 kat arttı

    Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası
    📷

    52. yıl mesajları

    Cep telefonlarının Türkiye'deki 27 yıllık yolculuğunda neler yaşandı?

    Yeni Asya’nın başarısının 3 sırrı

    Demokratlara hasbî desteği için müteşekkiriz

    Demokrasi mücadelemize katkılarını takdirle karşılıyorum

    Duruşuyla umudumuzun adreslerinden biri

    Baskılara rağmen susturulamayan ses, gerçek demokrasinin öncüsü

    Demokrasi, hak ve hürriyet mücadelesinin gazetesi

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Soru ve cevaplarla hizmet esaslarımız-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya ipi göğüsledi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıllık dinî, millî, insanî destanlar
    Ahmet BATTAL

    YÖK’ten nihayet güzel haber
    Faruk ÇAKIR

    Müslüman Malcolm X’i hatırlarken
    Cevher İLHAN

    Gara’da “sorumlu” aranıyor!
    Muhammet ÖRTLEK

    Korona sonrası küreselleşmenin yeni evresi mi? - 4
    Osman ZENGİN

    Elli iki senedir, hep aynı gazete okunur mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Manevî cemreler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.