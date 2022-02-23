"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

23 Şubat 2022, Çarşamba 13:47
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın açıkladığı "Kovid-19'la yaşam" planı kapsamında yarından itibaren yasal kısıtlamalara son verilerek salgınla mücadelede "kişisel sorumluluk" sürecine geçilecek.

Johnson'ın 21 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre "Kovid-19'la yaşam" planının ilk aşaması 24 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Yarından itibaren belirti göstersin ya da göstermesin Kovid-19 testi pozitif çıkan herkesin kendilerini tecrit etme zorunluluğu yasal olarak ortadan kalkacak ancak tavsiye olarak devam edecek.

Yeni dönemde filyasyon ve temaslı takibi de sona erecek ve Kovid-19 temaslılarından kendilerini tecrit etmeleri istenmeyecek.

Yeni dönemde yarından itibaren düşük gelirlilere tecrit ettkleri dönemde çalışamadıkları günler için destek olmak amacıyla getirilen 500 sterlinlik ödeme de sonlandırılacak. Hükümet ayrıca hastalık ödeneğini de kısıtlamayı planlıyor.

1 Nisan'dan itibaren Kovid-19 testleri ücretlendirilecek

İkinci aşama ise 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren bugüne kadar halka ücretsiz dağıtılan hızlı antijen testleri en yaşlı ve savunmasız gruptakiler hariç ücret karşılığı satın alınabilecek. PCR testleri için hazırlanan özel alanların da kapasitesi küçültülecek. Ayrıca uluslararası seyahatler dışında Kovid-19 pasaportu kullanımı tavsiye edilmeyecek.

Kovid-19'la grip gibi yaşama zamanının geldiğini belirten Johnson, insanların bu virüsle yaşamayı öğrenmesi ve özgürlükler kısıtlanmadan herkesin kendisini ve çevresindekileri korumaya devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Ülkede maske ve sosyal mesafe kurallarına dair yasal zorunluluklar 27 Ocak itibarıyla sonlandırılmıştı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da yeni döneme İngiltere'ye benzer bir geçiş yapılması, ancak bazı kuralların bir süre daha yürürlükte tutulması bekleniyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İngiltere, Kovid-19, kısıtlama
Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce işleyen bir hukuk ve demokrasi

    Kirli havada Kovid de yayılıyor

    Erdoğan: NATO tavrını belirlemeli

    İran nükleer görüşmeler konusunda iyimser

    Ukrayna'dan vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edin

    İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

    Donbas'ta gerginlik devam ediyor: 1 Ukrayna askeri öldü

    Putin'den 'diyalog' açıklaması

    ABD Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla olan görüşmesini iptal etti

    Avustralya'dan Rusya'ya yaptırım kararı

    Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor

    DSÖ'den 'alt varyant' açıklaması

    Ekmek fiyatı rekor kırabilir

    28 Şubat zulmünü, ürünü devam ettiriyor

    Sandık gelecek, bu sistem “gitçek”

    53. yıl tebrikleri devam ediyor... Nice adalet dolu yıllara...

    KDV indi, fiyatlar inmedi

    Kriz savaşa dönmesin

    Dijital tehlikelere karşı 5 tavsiye

    Elektrik zamları çiftçiyi de vurdu

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL KHK’lerine yargı denetimi” taahhüdü
    Ahmet BATTAL

    Güncel siyasetin gerçeği: Yanlışta ısrar
    Genel

    Ekmek fiyatı rekor kırabilir
    Genel

    28 Şubat zulmünü, ürünü devam ettiriyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    53. yıl mesajlarındaki Bediüzzaman vurguları
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanda hizmet, her tarafta ilânatla olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Eşsiz mühürler: Hava zerreleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.