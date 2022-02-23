İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın açıkladığı "Kovid-19'la yaşam" planı kapsamında yarından itibaren yasal kısıtlamalara son verilerek salgınla mücadelede "kişisel sorumluluk" sürecine geçilecek.

Johnson'ın 21 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre "Kovid-19'la yaşam" planının ilk aşaması 24 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Yarından itibaren belirti göstersin ya da göstermesin Kovid-19 testi pozitif çıkan herkesin kendilerini tecrit etme zorunluluğu yasal olarak ortadan kalkacak ancak tavsiye olarak devam edecek.

Yeni dönemde filyasyon ve temaslı takibi de sona erecek ve Kovid-19 temaslılarından kendilerini tecrit etmeleri istenmeyecek.

Yeni dönemde yarından itibaren düşük gelirlilere tecrit ettkleri dönemde çalışamadıkları günler için destek olmak amacıyla getirilen 500 sterlinlik ödeme de sonlandırılacak. Hükümet ayrıca hastalık ödeneğini de kısıtlamayı planlıyor.

1 Nisan'dan itibaren Kovid-19 testleri ücretlendirilecek

İkinci aşama ise 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren bugüne kadar halka ücretsiz dağıtılan hızlı antijen testleri en yaşlı ve savunmasız gruptakiler hariç ücret karşılığı satın alınabilecek. PCR testleri için hazırlanan özel alanların da kapasitesi küçültülecek. Ayrıca uluslararası seyahatler dışında Kovid-19 pasaportu kullanımı tavsiye edilmeyecek.

Kovid-19'la grip gibi yaşama zamanının geldiğini belirten Johnson, insanların bu virüsle yaşamayı öğrenmesi ve özgürlükler kısıtlanmadan herkesin kendisini ve çevresindekileri korumaya devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Ülkede maske ve sosyal mesafe kurallarına dair yasal zorunluluklar 27 Ocak itibarıyla sonlandırılmıştı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da yeni döneme İngiltere'ye benzer bir geçiş yapılması, ancak bazı kuralların bir süre daha yürürlükte tutulması bekleniyor.