İngiltere’deki araç kuyrukları sürüyor

İngiltere’de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance’ın, ülkede “çok az sayıda” petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü.

Hafta sonu görülen panik alış verişinin ardından akaryakıt istasyonlarındaki durumun Pazartesi normale döneceğine ilişkin beklentiler boş çıktı. Sürücüler sabahın erken saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarında sıraya girdi. Bazı sürücülerin sadece araçlarının depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da doldurduğu görüldü. Bazı istasyonlarda yerel saatle 10.00 gibi akaryakıt kalmazken, Sky News bazı bölgelerde pompaların neredeyse yüzde 90’ının boşaldığını duyurdu. Benzin sıkıntısı sebebiyle, taksi şoförleri ve küçük nakliye firmaları zorluk yaşamaya başladı. Ayrıca sağlık çalışanlarına yakıt alımında öncelikli verilmesi çağrıları da yapıldı.

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