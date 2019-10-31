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31 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İngiltere'nin AB'den çıkış maliyeti dudak uçuklatıyor

31 Ekim 2019, Perşembe 09:00
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının, ülke ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin mevcut şartlarda AB'den ayrılması halinde İngiliz ekonomisinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) 2029'da yaklaşık yüzde 3,5 düşebileceği ve çıkışın İngiliz ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği kaydedildi.

"İngiltere'nin ekonomik görünümü, dikkate değer ekonomik ve politik belirsizlikler tarafından gölgelenmiş durumda. Ekonomik görünüm kritik şekilde İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından kurulacak ticaret ilişkilerine bağlı olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yavaşlayan küresel talebin yerel ekonomik belirsizlikleri artırdığı ortaya konuldu.

Açıklamada, ayrıca İngiltere'nin 2019 ve 2020 yıllarının sonunda yüzde 1,5 büyüyebileceği tahmini paylaşıldı.

Erken seçim tarihi dün belli oldu

Dün İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel seçim kararı almış, AB ise İngiltere'nin talebi üzerine Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine onay vermişti.

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

AA

Etiketler: ingiltere, brexit, avrupa birliği
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