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13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Irak Cumhurbaşkanı: Yeni bir dönem başladı

13 Aralık 2021, Pazartesi 20:01
Irak Cumhurbaşkanı Salih, 10 Ekim'deki genel seçimlerden sonra ülkede siyasi ve toplumsal olarak yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı.

Devlet gazetelerinden Es-Sabah'ta yayınlanan makalesinde Salih, Irak'ın 1921-2021 yıllarında tarihi dönemeçlerden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ın kuruluş aşamasında da ekonomik kalkınma, sivil siyaset, sağlık, kültür ve eğitim alanında gelişme ile farklı bileşenleri arasında eşitlik söz konusuydu. Irak'ta kadına da genel yaşamda önemli roller verilmişti. Ancak sonraki dönemlerde ülkede çatlaklıklar ve aksilikler yaşandı. Halka karşı suç, zulüm, savaş ve ambargo ile terörün (DEAŞ) bazı kentlerimizi işgali söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

Irak'ta iyi bir yönetimin inşasının ancak halkın siyasi rejime güvenerek devlete karşı çıkılmasına ve devletin zayıflatılmasına son verilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Salih, Irak'ta halk hareketlerine ve köklü reform konusundaki ulusal uzlaşıya cevap olarak erken seçimlerin yapıldığını ve seçimlerin hukuki işlemlerinin tamamlanması ve yeni hükümet kurulması aşamasına geçilmesinin beklediğini kaydetti.

Salih, "Ancak seçimlere katılımın düşük olduğunu da göz ardı edemeyiz. Seçimler, yolun sonundaki temel hedef değildir. Asıl amaç barışçıl süreç ve Iraklıların tercihlerini belirlemek için geniş katılımının garanti altına alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Irak Cumhurbaşkanı, yeni dönem
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