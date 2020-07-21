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30 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

'Irak halkı İran'la iyi ilişkilerden yana'

21 Temmuz 2020, Salı 19:02
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak halkının, iki ülkenin iç işlerine karışılmaması temelinde İran ile iyi ilişkilerden yana olduğunu söyledi.

Resmi temaslar için Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Liderler Konferans Salonu'nda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından Ruhani ve Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazımi'den "ülkelerin iç işlerine müdahale etmemesi" açıklaması

Irak topraklarından İran'a ya da başka bir ülkeye tehdit oluşturulmasına izin vermeyeceklerini belirten Kazımi, "İranlı kardeşlerime şu hususu vurgulamak istiyorum: Irak halkı, iki ülkenin iç işlerine karışılmaması temelinde İran ile çok iyi ilişkilerden yanadır." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle iki ülke arasında daha fazla ekonomik iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Kazımi, "İran ve Irak ekonomik sorunlardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Halk hükümetlerden iyi hizmet bekliyor. Bunun için iş birliğine ve çabaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ziyaretinin amacının ikili ilişkileri artırmak olduğuna işaret eden Kazımi, "İran ve Irak çıkarına olacak şekilde ilişki kurmalıyız. Terörizme karşı savaştık, İran bu konuda yardım etti ve bunu unutmayacağız. Irak da ekonomik sorunlardan kurtulması için İran'ın yanında yer aldı. Irak, İran için büyük bir pazar haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin gerginlikten ve sorunlardan kurtulması için birlikte çözüm yolu bulunması gerektiğini kaydeden Irak Başbakanı, Tahran ile Bağdat arasında daha önce yapılan anlaşmaların hızlıca hayata geçirilmesi için çaba göstereceklerini belirtti.

Kazımi, "Irak'ta istikrar peşindeyiz. İran'ı istikrarlı ve güçlü bir devlet olarak görüyoruz. Bu, Irak ve tüm bölgenin çıkarınadır. Irak da güçlenmeli ve istikrarlı olmalıdır. Bu konuda bölgeye ve komşularına da katkı sağlamalı." dedi.

Etiketler: Irak, halk, İran, iyi ilişkiler
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