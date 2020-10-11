İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Kovid-19'a yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovi-19) yakalandığı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim günü Salihi'nin test sonucu pozitif çıkmıştı. O günden bu yana evinde karantinada bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Söz konusu açıklamada, 71 yaşındaki Salihi'nin şu an durumunun iyi olduğu ve resmi görevini evinden sürdürdüğü belirtildi. Bugün sabah saatlerinde, bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu. AA

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