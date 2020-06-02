İran'da koronavirüs nedeniyle 64 ölüm daha

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 64 artarak, 7 bin 942'ye yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 64 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 942'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 3 bin 117 artarak 157 bin 562'ye ulaştığı bilgisini verdi. Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 565'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 123 bin 77 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. Cihanpur, İsfahan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Buşehr eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu. AA

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