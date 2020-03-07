İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 145'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha öldüğünü belirtti. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını ifade etti. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan ve Elburz'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, iyileşen bin 669 kişinin hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi. Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi.

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