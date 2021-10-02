İran'dan Azerbaycan sınırında askeri tatbikat

İran, komşusu Azerbaycan ile ilişkilerin İsrail nedeniyle gergin olduğu bir dönemde, Azeri ve Ermeni sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat başlattı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopterler katılıyor. Azerbaycan ile İsrail arasındaki askeri ilişkiler ve silah alımı anlaşmaları nedeniyle Tahran yönetimi uzun zamandır rahatsızlığını dile getiriyor. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tatbikatı bir "sürpriz" olarak nitelendirirken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, ülkelerin kendi sınırları içinde gerçekleştirdikleri tatbikatların egemenliklerinin bir parçası olduğunu söyledi. İran sınırındaki İsrail varlığı konusunda da yeni Azerbaycan'ın İran büyükelçisine mesaj gönderen Dışişleri Bakanı, "Siyonist rejimin İran'ın ulusal güvenliğine karşı yürüttüğü faaliyetleri tolere etmeyeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız" dedi. Euronews Türkçe

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