İran'dan 'nükleer görüşme' açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olan ABD ve Avrupa ile Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerin ötesinde hiçbir müzakere sürecine girmeyeceklerini söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için uzun süredir Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, "ABD ve Avrupa nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirme sınavında başarısız oldu" değerlendirmesinde bulundu. Şemhani, "Nükleer anlaşma, ekonomik alanda ve yaptırımların kaldırılması konusunda şu anda İran için içi boş bir kabuk haline geldi. Anlaşmayı ihlal eden ABD ve taahhütlerini yerine getirmeyen Avrupa ile nükleer görüşmelerin ötesinde hiçbir şekilde müzakere yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

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