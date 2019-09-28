İran Devrim Muhafızları'na karşı hava saldırısı

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilindeki İran Devrim Muhafızları'nın askeri noktasına, kimliği belirsiz savaş uçağınca saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'nin Irak sınırındaki ilçesi Elbukemal'de konuşlu İran Devrim Muhafızları'na ait bir askeri noktaya, aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı tarafından hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde bulunan İran Devrim Muhafızları'na ait askeri nokta, dün gece hava saldırısıyla hedef alındı. Kaynaklar, saldırıyı düzenleyen uçağın aidiyetinin henüz netleşmediğini ifade etti. İran Devrim Muhafızları mensupları, Irak sınırında yer alan ilçedeki İran destekli terörist grupları komuta ediyor. AA

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