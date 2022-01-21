'İşgalin olmadığı bir hayat istiyorum'

Yaklaşık 5 yıl önce daha 16 yaşındayken çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde gözaltına alındığı görüntüsüyle gündem olan ve adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Filistinli Fevzi el-Cuneydi, işgalin olmadığı bir hayat istiyor.

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017’de işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde yaşanan olaylar sırasında “gözleri bağlanarak” 20’yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Cuneydi aradan geçen yıllara rağmen yaşadıklarının fizikî ve psikolojik etkilerini üzerinde hissediyor. Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Cuneydi bugün 21 yaşında ve gözaltına alındığı o süreçte omzunda oluşan kırığın sıkıntısını hâlâ çektiğini, olayın psikolojik anlamda da hayatını olumsuz etkilediğini söylüyor. İşgalin dayattığı engeller olmadan kendi topraklarında hür bir şekilde yaşamak ve çok sevdiği Kudüs’ü ziyaret etmek istediğini vurgulayan Cuneydi, “Herhangi bir İsrail ihlâline maruz kalmadan özgürce yaşamayı arzu ediyorum.” diye konuştu.

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