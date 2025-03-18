İslâm barış dinidir

Mısır’daki Ezher Kuruluşu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, “İslam” kelimesinin Arapça barış anlamına gelen kelimeden türediğini ve bunun hoşgörü ve kardeşlik gibi hak dinin getirdiği mesaja ait değerlerle ilgili bir ifade olduğunu belirtti.

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Mısır’daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslâmofobiyle mücadele için yasalar çıkarılması çağrısında bulundu.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İslâmofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Ezher Şeyhi Tayyib’in mesajı okundu. Mısır’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Usame Abdülhalik tarafından okunan mesajda, İslâmofobi olgusunun akla ve mantığa uygun olmadığı ifade edilerek, bu söylemlerin dünya barışı için tehdit oluşturmaya başladığı kaydedildi.

Hak dinin mesajı hoşgörü ve kardeşliktir

“İslÂm” kelimesinin Arapça barış anlamına gelen kelimeden türediğini ve bunun, rengi, inancı, dili, ırkı ne olursa olsun tüm insanlar arasında merhamet, sevgi, bir arada yaşama, hoşgörü ve kardeşlik gibi hak dinin getirdiği mesaja ait değerlerle ilgili bir ifade olduğuna dikkati çekilen mesajda, İslâmofobi ya da diğer adıyla “İslâm korkusu” olgusunun, bu dinin azameti ve hoşgörüsüyle ilgili cehaletten kaynaklandığı, barış ve bir arada yaşamaya dayalı ilkelerinin kasıtlı olarak çarpıtılmaya çalışıldığı vurgulandı. Kur’ân-ı Kerîm’den bazı ayetlerden de alıntılar yapan Tayyib mesajında, İslâmofobinin önüne geçmek için bazı yasa ve mevzuatlar çıkarılmasını, diyalog, hoşgörü ve bir arada yaşama değerlerinin güçlendirilmesini talep etti.