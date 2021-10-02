'İsrail 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor'

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Batı Şeria'nın güneyinde yaşayan 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguladığını açıkladı.

FKÖ'ye bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Milli Ofisinin yayımladığı raporda, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kenti kırsalında 38 bin 500 dönümlük arazide yaşayan 3 bin Filistinlinin İsrail tarafından yerlerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail'in bölgede yaşayan çok sayıda Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı kaydedilen raporda, "İsrail bölgede, evlerinden etmek için çeşitli unsurlarla baskı uyguladığı Filistinlilere yönelik etnik temizlik operasyonunu sürdürüyor." ifadesine yer verildi. Raporda ayrıca, 28 Eylül'de Yahudi yerleşimcinin bıçak ve çekiçlerle El-Halil kentinin güneyindeki el-Mufakkara köyüne düzenlediği saldırıya da değinildi. İsrail Parlametosu Knesset'te Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ofer Cassif de Twitter hesabından bıçak darbesi almış telef olan çok sayıda koyunun görüntülerin yer aldığı bir video paylaşmıştı. AA

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