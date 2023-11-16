İsrail 50 Filistinliyi daha katletti - Soykırımın 41. gününde saldırılar şiddetlenerek devam ediyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 41. gününde sürerken, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 41. gününde şiddetlenerek sürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 50 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sabra Mahallesi'ne yoğun saldırılar düzenledi. Savaş uçakları saldırılarda mahalledeki camiyi de hedef aldı.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 50 Filistinli şehit olurken, onlarcası yaralandı.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir okulu bombalaması sonucu 3 kişi öldü

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Malezya Okulunu hedef alması sonucu 3 kişi şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistin iletişim kulelerini hedef alması bir çocuğun ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir benzin istasyonunu hedef alması sonucu 9 Filistinli öldü, onlarcası da yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas lideri Heniyye'nin evini bombaladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığı ifade edildi.

Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Hamas lideri Heniyye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.