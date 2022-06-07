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7 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

İsrail Arakib köyünü 202'nci kez yıktı

07 Haziran 2022, Salı 12:45
İsrail güçleri,Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıktı. Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, "Yorulmayacağız, sıkılmayacağız, özgür ve hayatta olduğumuz sürece köyümüzü yüz üstü bırakmayacağız" dedi.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, İsrail güçlerinin baskın düzenledikleri ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyü 202'nci kez yıktığını söyledi.

Bölge sakinlerinin köylerini yeniden inşa edeceğini yineleyen Turi, "Yorulmayacağız, sıkılmayacağız, özgür ve hayatta olduğumuz sürece köyümüzü yüz üstü bırakmayacağız" dedi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü devlet lehine istimlak etti.

Etiketler: İsrail, Arakib köyü
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