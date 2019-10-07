İsrail'de antik kent kalıntıları bulundu

İsrail'in Harish kenti yakınlarındaki yol çalışmaları sırasında 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen antik kentin kalıntıları bulundu.

İsrail'in kuzeyinde (tarihi Filistin topraklarında) 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen planlı bir antik kentin kalıntıları ortaya çıkarıldı. İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Harish kenti yakınlarındaki yol çalışmaları sırasında bulunan antik kentin 65 hektar üzerine inşa edildiği ve yaklaşık 6 bin kişiye ev sahipliği yaptığının tahmin edildiği belirtildi. Erken Tunç Çağı'na ait olduğuna inanılan 5 bin yıllık şehirde yolların ve mahallelerin planlı şekilde inşa edildiği, içerisinde bir tapınağın da yer aldığı ifade edildi. Surlarla çevrili olduğu aktarılan kentin sakinlerinin geçimini tarım ve diğer bölgelerle yapılan ticaretle sağladığı ifade edildi. AA

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