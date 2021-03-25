İsrail, Filistin köyü Arakib'i 185'inci kez yıktı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 185'inci kez yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, İsrail güçlerinin köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 10'uncu, bu ay ise 2'nci kez yıkım gerçekleştirdiğini belirtti. Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyündeki evlerin bir kez daha yıkıldığını ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi. İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor. AA

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