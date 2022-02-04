İsrail güçleri 14 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 14 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta ile Beyt Decin beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta ile Beyt Decin beldelerinde gerçek mermiyle 2, plastik mermiyle 9 kişiyi yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi. Gerçek mermiyle yaralananların Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, plastik mermiyle yaralanalar arasında bir kadın gazetecinin bulunduğu aktarıldı. Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde de, İsrail askerlerinin Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde kauçuk kaplı metal mermilerle 3 Filistinliyi yaraladığı ifade edildi. AA

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