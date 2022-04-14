"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

14 Nisan 2022, Perşembe 11:34
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentinde sabah düzenlediği saldırılarda yaralanan iki gencin öldüğü belirtildi.

Bakanlık sabah saatlerinde İsrail askerlerinin Cenin kentinde 6 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını ve yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in son dönemde askeri baskınları ve yaptırımları artırdığı Cenin'de yaşayan Filistinliler şiddetin asıl kaynağı olarak Tel Aviv yönetiminin uygulamalarını gösteriyor.

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrildi.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli ölmüştü. Ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine çıkan son olaylarda 22 Filistinli İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Filistin
Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 197 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 900 asker kaybetti

    Bediüzzaman'ın fikir dünyasında zulüm ve hakarete yer yok

    1 asırlık ekşi mayadan üretiliyor, 7 gün taze kalıyor

    Biden: Şimdi eli kolu bağlı duramayız

    Zelenskiy: Yardım etmezseniz 'Rus İmparatorluğu' genişlemeye devam edecek

    Marmara Denizi’ndeki tek tehlike müsilaj değil

    Maça oruçlu çıkan Irving, galibiyette büyük rol oynadı

    Son 24 saatte 31 kişi vefat etti, 5529 kişinin testi pozitif çıktı

    Kovid ilacı kullanımına güncelleme

    İhtiyaç sahiplerine 1.5 liradan pide

    Yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldular

    Emekliler açlık sınırı altında yaşıyor

    Yeni bir şok yaşanabilir

    Seçim kanunu AYM’de

    Gelin daha fazla zorlamayın

    Yoksulluk sınırı 6184 lira

    Adım atılmazsa mahallede esnaf kalmayacak

    23 milyon icra dosyası sırada

    Srebrenitsa’da 1993 kurbanları dualarla anıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın kartında yeni skandal
    Genel

    1 asırlık ekşi mayadan üretiliyor, 7 gün taze kalıyor
    Ahmet BATTAL

    Safra üretim merkezleri
    Mikail YAPRAK

    İktisad yok, israf çok..
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hulusi Beyin suâllerine cevaplar
    Faruk ÇAKIR

    Böyle ‘dost ülke’ olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Başarısızlığa karşı “2053 hedefi”
    Genel

    Bediüzzaman'ın fikir dünyasında zulüm ve hakarete yer yok
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ayda hasta olanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.