İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç vefat etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Cenin kentinin güneyindeki Cebe beldesinde bazı evlere baskın düzenlemesinin ardından belde sakini gençlerle askerler arasında arbede çıktı. İsrail güçleri, taş atarak kendilerine tepki gösteren Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdi. Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail tarafı ile iletişimden sorumlu Filistin İrtibat Birimi, olaylar sırasında 20 yaşındaki Rafik Riyad Gannam'ın vefat ettiğini duyurdu. Görgü tanıkları İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaralanan Gannam'ı gözaltına aldığını, Filistinli gencin daha sonra vefat ettiğini duyurduklarını aktardı.

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