İsrail güçleri Filistinlilerin evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait bir evi “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıktı.
Ebu Nuvvar Bedevi Topluluğu Sözcüsü Davud Cehhalin, İsrail güçlerinin El-Ayzariyye beldesinin doğusundaki bedevi topluluğuna baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait bir evi yıktığını belirtti.
Yıkımın "ruhsatsız yapı" bahanesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Cehhalin, "ev sahibinin öncesinde İsrail işgal makamlarından yıkıma ilişkin herhangi bir tebligat almadığına" dikkatleri çekti.
Cehhalin, yıkım sürecini "ahlak dışı" olarak nitelendirerek, İsrail'in yerleşim projeleri lehine evlerini terk etmeleri için Filistinlileri rahatsız ettiğini söyledi.