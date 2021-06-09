İsrail güçleri son 9 günde 175 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te haziran ayının başından bu yana 175 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin son 9 günde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği gözaltı operasyonlarına ilişkin bilgi verildi. Haziran ayında aralarında 18 yaş altı çocukların da bulunduğu 175 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına aldığı kaydedildi. İsrail güçleri, 13 Nisan'dan bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında tırmandırdığı gerilimin ardından Filistinlilere yönelik gözaltı dalgasının şiddetini de artırmıştı. AA

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