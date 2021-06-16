İsrail güçlerinin ateş açtığı Filistinli kadın vefat etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın vefat etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'e bağlı Hizma köyü yakınında 29 yaşındaki Mey Halid Yusuf isimli Filistinli bir kadını ateş açarak yaraladığı belirtildi. Olaya ve yaralanan kadının durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, vurulan kadının Hizma köyü yakınında önce "araçla ezme girişiminde bulunduğu, ardından da araçtan inerek bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı" ileri sürüldü. Açıklamada, Filistinli kadının İsrail askerlerince vurularak "etkisiz hale getirildiği" ifade edilirken, sağlık durumuna ilişkin ise detay yer almadı. İsrail basını, söz konusu Filistinli kadının olay yerinde öldüğünü aktardı. Olaya ilişkin Filistin makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail güçleri, 12 Haziran'da da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan İsrail'e ait Kalendiya kontrol noktasında "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle Filistinli bir kadını ateş açarak öldürmüştü. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor. AA

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