İsrail ile BAE istihbarat alanında iş birliği yapacak

Haaretz gazetesi, İsrail ile BAE'nin, Abu Dabi yönetiminin aralarında casus uçakların da bulunduğu modern istihbarat araçlarıyla donatımı konusunda büyük bir iş birliği yaptığını öne sürdü.

İsrail ile aleni olarak diplomatik ilişkileri bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, Abu Dabi yönetiminin aralarında casus uçakların da bulunduğu modern istihbarat araçlarıyla donatımı konusunda büyük bir iş birliği yapıldığı iddia edildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, casus uçaklar başta olmak üzere modern istihbarat araçları sunmak üzere İsrail ile BAE arasında dev bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmanın İsrailli iş adamı Matanya (Mati) Kochavi aracılığıyla yapıldığı kaydedilen haberde, Tel Aviv yönetiminin konuya ilişkin herhangi bir açıklaması olmadığı aktarıldı.

İsrail ve BAE yönetimleri arasında aleni diplomatik ilişkiler bulunmamasına rağmen "güvenlik alanında bir iş birliği olduğuna" ilişkin ABD medyasında çıkan haberlere işaret eden gazete, İran'ın ortak düşman olduğu, dolayısıyla iki ülkenin de ortak menfaatlerin göz önüne alındığı, ticari ve askeri anlaşmalar yapabilirliğini vurguladı.

Yapılan anlaşmanın bir kısmı için ödemenin peşin olarak yapıldığı ve maliyetin yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı dile getirilen haberde, anlaşmanın yakın zaman içinde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.