İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.

İsrail'de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçmek üzere toplandı. Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarıştı. Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kaldı. Böylece, Isaac Herzog ülkenin 11'inci Cumhurbaşkanı seçildi.

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