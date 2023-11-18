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19 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail işgali sona ersin, Filistin devleti kurulsun

18 Kasım 2023, Cumartesi 19:50
İsrailli Meclis Üyesi, Yahudi siyasetçi Dr. Ofer Cassif, “İsrail savaş suçu işliyor. Şu anda İsrail hükümetinin yaptığı şey güvenlik değil intikam amaçlıdır. İsrail işgali sona ersin, Filistin devleti kurulsun” dedi.

İsrailli Meclis Üyesi, Yahudi siyasetçi Dr. Ofer Cassif, “İsrail savaş suçu işliyor. Gazze’de elektrik, yakıt ve su yok. Hastaneler yaralılara bakamıyor. Cerrahlar hiçbir şey yapamıyor, ameliyatlar yapılamıyor. Çünkü elektrik ve ilaç yok. Bu saldırılar insanlığa karşı bir suçtur. Şu anda İsrail hükümetinin yaptığı şey güvenlik değil intikam amaçlıdır. İsrail işgali sona ersin, Filistin devleti kurulsun” dedi. CNN Türk’ten Elif Zeynep Özipekçi’ye konuşan Ofer Cassif, “İsrail hükümeti Arap ve Yahudileri bölmek ve ayrıştırmak istiyor. Ve hatta görünüşe göre İsrail hükümeti bu şiddetin artmasını istiyor. Böylece faşist ırkçı amaçlarını artırıyorlar. Ve arkalarına güç alıyorlar. Ancak Yahudilerin bir kısmı ve Arap azınlık, İsrail’in Araplar üzerinde uyguladığı etnik temizlik politikasına, Apartheid sistemine ve tabii ki işgale karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: 

 

Öncelikle acil ateşkes istiyoruz

“Öncelİkle hemen acilen ateşkes istiyoruz. Tüm herkes için ateşkes gerekiyor. Tabii ki asıl bedelini Filistinli yurttaşlar ödüyor ama İsrailliler de ödüyor. Ateşkes, mahkumların salıverilmesi ve rehinelerin bırakılması hemen yapılmalı. Ama bundan önce işgal sona ermeli. Bu da demektir ki İsrail işgal ettiği yerlerden çekilmeli. 1967 sınırlarına dönülmesi gerekiyor. Yani, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistin’e verilmeli ve bağımsız, özgür Filistin devleti kurulmalı. BM’nin önerisine uygun, Filistinli mülteciler için adil yerleşim kararları uygulanmalı. Ancak bunlarla barış mümkün olabilir.”

 

İsrail faşist ülkeler gibi davranıyor

Cassİf, İsrail’deki protestolarla ilgili bir soruda ise, “Maalesef İsrail şu anda tam olarak faşist bir ülke gibi davranıyor. Çünkü her türlü karşıtlık, savaş karşıtlığı ve her türlü ateşkes çağrısı yasaklanıyor. Ve savaş karşıtı protestolar, savaş karşıtı çağrılar, hatta Filistin’deki masum halkla empati göstermek bile İsrail tarafından zulüm ve işkenceye maruz bırakılıyor. Bu protestolar ırkçı, faşist Bakan Ben-Gvir tarafından engelleniyor. Dolayısıyla bu protestolarda durum kötü. Ben de Knesset’ten 45 günlüğüne uzaklaştırıldım” ifadelerini kullandı. Cassif, “Yahudilerin bir kısmı ve Arap azınlık, İsrail’in Araplar üzerinde uyguladığı etnik temizlik politikasına, Apartheid sistemine ve tabi ki işgale karşı çıkıyor” sözlerini de sarfetti. 

 

Haber Merkezi

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