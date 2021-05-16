İsrail polisi 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı, baskın düzenlediği bir evde kadın ve çocuklara saldırdı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlarda başta Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 25 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltı için Vadi Kaddum Mahallesi'ndeki Dâna ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail polisinin kadın ve çocuklara saldırdığı kaydedildi. İsrail polisinin Dâna ailesinden 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Böylece İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te ramazan ayından bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1000'e ulaştığı bildirildi. AA

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