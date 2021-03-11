İsrail ve BAE ortak 'drone savar' üretecek

İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi (IAI), Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait devlet destekli silah üreticisi EDGE şirketi ile birlikte ileri teknolojiye haiz insansız hava aracı (drone) savunma sistemi geliştireceğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail, ticari konular ve İran karşıtlığı da dahil olmak üzere çeşitli sebeplerle geçen yıl ilişkileri normalleştirmişlerdi. İsrail devletine ait savunma firması olan IAI, yaptığı açıklamada, şirketlerin "BAE pazarına uygun, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesi ve ötesinde daha geniş kapsamlı faydalar sağlayacak" drone savar sistemi geliştireceklerini duyurdu. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri hali hazırda gelişmiş füze önleme sistemlerine sahip. Reuters'ın haberine göre, BAE bu bağlamda ABD yapımı THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi) sistemleri kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'ne silah temin eden EDGE, geleneksel silahlar yerine insansız hava araçları, insansız araçlar, akıllı silahlar ve elektronik savaş ekipmanı geliştirmeye odaklanıyor. Euronews Türkçe

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