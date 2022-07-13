İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

İsrail ve Yunanistan hava kuvvetleri İsrail hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden tatbikata ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre İsrail Hava Kuvvetleri, Yunan ortağı ile İsrail semalarında, "gelişmiş hava muharebeleri dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla başa çıkmak ve Yunan savaş uçaklarına havadan havaya yakıt ikmali gerçekleştirilmesi üzerine" tatbikat yaptı.

Açıklamada, tatbikatın iki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat oluşturduğu bilgisine yer verildi.