İsrailli askerler 50 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale etti, 10'u çocuk 50 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 10'unun çocuk, 3'ünün ilk yardım görevlisi, 2'sinin kadın ve 1'inin ise gazeteci olduğu kaydedildi. Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu. AA

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