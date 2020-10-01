İtalya'da hükümet OHAL'i uzatmayı planlıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için halihazırda uygulamada olan olağanüstü hali (OHAL), 31 Ocak 2021'e uzatmayı düşündüklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Caserta kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalyan basınında dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra çıkan OHAL'i uzatma hazırlığı haberlerini doğrulayarak, "OHAL’in 31 Ocak’a kadar uzatılmasını talep etmek için parlamentoya gideceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da OHAL'in uzatılmasını parlamentoda görüşeceklerini belirterek, 7-8 aylık dönem için dişlerini sıkmaları ve bir süre daha direnmeleri gerektiğini ifade etti.

Conte hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele edebilmek için ilk olarak 31 Ocak’ta 6 aylığına OHAL ilan etmiş, temmuz sonunda bunu 15 Ekim’e kadar uzatma kararı almıştı.