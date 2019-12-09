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10 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Japonya, ABD ve İran arasında ara bulucu olmak istiyor

09 Aralık 2019, Pazartesi 18:39
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, iki ülke arasındaki nükleer çıkmazın çözüme ulaşmasında ve Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesinde büyük rol oynamak istediklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın sağlanması için tüm diplomatik girişimlerini sürdüreceklerini belirterek, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi ara bulucu olarak hizmet etmek istediklerini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe başkent Tokyo'daki basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya'yı ziyaret edebileceğini açıkladı.

Abe, Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki nükleer çıkmazın çözüme ulaşmasında ve Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesinde büyük rol oynamak istediklerini ifade etti.

Ülkesinin, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi ara bulucu olarak hizmet etmek istediğini dile getiren Abe, "Kararlılıkla diyaloğu sürdürerek, bölgede (Orta Doğu) tansiyonun düşürülmesini ve istikrarın sağlanmasını başarabilmek için tüm diplomatik girişimlere devam edeceğiz." dedi.

AA

Etiketler: Japonya, ABD, İran, arabuluculuk
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