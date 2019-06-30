Japonya'da tepki çeken karar: Ticari balina avı tekrar başlıyor

Japonya'da balina avcıları, 30 yıllık yasağın kalkmasının ardından pazartesi gününden itibaren yeniden ticari balina avına başlıyor.

Hayvan hakları ve çevreci örgütlerin tüm itirazlarına rağmen Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkma kararı alan Tokyo yönetimi, dış kamuoyundan gelen tepkileri de iç işlerine müdahale olarak gördüğünü bildirdi. Ayrıca Japonya bunun bir gelenek olduğunu savunuyor. Hükümetin kararı balina avcıları tarafından memnuniyetle karşılanırken balıkçıklar ilk etapta Japon karasuları ve ekonomik bölgesi içerisinde avlanacak. İlk gemi filosu, kararın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ülkenin batısındaki Shimonoseki Limanı'ndan denize açılacak. Uluslararası kamuoyu uzun yıllardır Japonya'yı, IWC'deki "bilimsel amaçlarla avlanmak" maddesini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı gerekçesiyle eleştiriyordu. Uzmanlar, Japonya'nın öne sürdüğü "bilimsel avlanmanın" akademik bir değerinin olmadığını belirterek Japonya'yı gizli balina avcılığını etkin bir şekilde sürdürmekle suçlamıştı. Büyük Okyanus'ta yer alan ve binlerce adadan oluşan Japonya'da balıkçılık yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Balina avcılığı özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japonların vazgeçilmezi haline gelmişti. Euronews Türkçe

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